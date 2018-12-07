Пётр Порошенко возомнил себя Людовиком XIV – польский политолог

Москва, , 18:02 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко производит впечатление человека, который уверен, что не проиграет предстоящие выборы. Об этом 7 декабря заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале политолог Анджей Михневски (Польша).

«Сегодня утром я очень внимательно выслушал интервью, которое дал президент Украины Пётр Порошенко польскому телевидению, — рассказал Михневски. — 15 минут про Россию, 15 минут про отстаивание европейских ценностей и никакого разговора про продвижение, про экономику, про социальные дела. Но есть некоторые вещи, на которые надо обратить внимание. Порошенко оговорился несколько раз, говоря: «мои катера», «мой парламент». Как будто это Людовик XIV — «Украина — это я!». Из этого разговора вывод один — у этого человека нет такого подхода, что он в какой-то степени может проиграть эти выборы. Он уже всё знает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам самого Порошенко, президентские выборы на Украине состоятся в назначенную Верховной радой дату 31 марта 2019 года.

Порошенко пообещал, что, несмотря на введённое в ряде областей военное положение, на Украине не будут ограничивать конституционные права граждан.

«Никаких запретов, никаких отсрочек выборов», — заверил Порошенко.

Отметим также, что 26 ноября Верховная рада утвердила указ Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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