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«Это большая честь для меня» — Меркель распрощалась с постом главы ХДС

Политика

«ХДС в 2018 году не должен оглядываться назад»

Гамбург, Германия, 7 декабря 2018, 17:09 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила перед своим «Христианско-демократическим союзом» (ХДС) в качестве главы партии, 7 декабря передает агентство Reuters.

«Для меня это было большой радостью, это была большая честь… ХДС в 2018 году не должен оглядываться назад, а должен смотреть вперед — с новыми людьми, но с прежними ценностями», — заявила Меркель в своей прощальной речи перед однопартийцами.

Речь Меркель на конгрессе ХДС в Гамбурге, который должен избрать нового лидера, продолжалась полчаса. Овации зала длились не менее десяти минут. Госпожа Меркель руководила ХДС на протяжении 18 лет.

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