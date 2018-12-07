«Это большая честь для меня» — Меркель распрощалась с постом главы ХДС

Гамбург, Германия, 7 декабря 2018, 17:09 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила перед своим «Христианско-демократическим союзом» (ХДС) в качестве главы партии, 7 декабря передает агентство Reuters.
«Для меня это было большой радостью, это была большая честь… ХДС в 2018 году не должен оглядываться назад, а должен смотреть вперед — с новыми людьми, но с прежними ценностями», — заявила Меркель в своей прощальной речи перед однопартийцами.
Речь Меркель на конгрессе ХДС в Гамбурге, который должен избрать нового лидера, продолжалась полчаса. Овации зала длились не менее десяти минут. Госпожа Меркель руководила ХДС на протяжении 18 лет.
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