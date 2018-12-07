Грибаускайте: Литва ввела санкции против РФ после провокации Киева

Киев, , 17:06 — REGNUM Власти Литвы ввели санкции против Российской Федерации в связи с неудачной украинской провокацией в Керченском проливе. Об этом сегодня, 7 декабря, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего официального визита на Украину.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Грибаускайте напомнила, что международные организации не ввели никаких новых санкций против России после неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе. Однако Литва решила ввести собственные санкции в связи с этим инцидентом.

Грибаускайте отметила, что довольно непросто быть первыми, кто вводит санкции, но Литва все равно на это пошла, даже несмотря на то, что литовские власти якобы получают угрозы из Москвы.

«Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, министр иностранных дел Литвы получил», — сказала она.

Какие именно санкции против России ввели литовские власти, Грибаускайте не уточнила. О якобы полученных из Москвы угрозах она больше распространяться также не стала.

Напомним, что ключевые страны Евросоюза — Германия и Франция — заявили о преждевременности ввода новых санкций против России в связи с украинской провокацией в Керченском проливе.