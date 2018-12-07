Оптимизация владимирской администрации началась с пресс-службы

Владимир, , 17:04 — REGNUM В администрации Владимирской области будет реорганизован комитет общественных связей и СМИ. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба администрации, отметив, что это станет началом процесса оптимизации.

Реорганизация произойдет в феврале 2010 года. С этого момента комитет активнее займется работой с социальными сетями. Это станет зоной ответственности отделов средств массовой информации и социальных сетей и мониторинга СМИ, социальных сетей и аналитики. Пресс-служба будет выполнять те же функции, что и сейчас — рассказывать о работе областной администрации и особенно — главы области.

«Часть функционала от комитета общественных связей и СМИ перейдёт комитету внутренней политики. К нему присоединится отдел по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, специалисты которого пока работают в структуре комитета общественных связей и СМИ. Тем самым будет исключено дублирование функций у двух подразделений областной администрации», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, Владимир Сипягин был избран губернатором в сентябре 2018 года. По итогам второго тура он обошел бывшего губернатора Светлану Орлову. После этого из администрации области уволились семь заместителей, которые работали при бывшем главе региона. Кроме того, депутаты Заксобрания приняли закон, согласно которому число заместителей губернатора уменьшилось с десяти до восьми.

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