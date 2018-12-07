У врио губернатора Петербурга появились два новых советника — СМИ

Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приобрел двух новых советников на общественных началах. Один из них возглавляет юридическую ассоциацию, а другой — федеральное госпредприятие.

Как сообщает 7 декабря интернет-газета «Фонтанка», по ее сведениям, советником действующего главы города стал руководитель общественного совета «Ассоциации юристов России» Андрей Хазин, брат известного экономиста Михаила Хазина. Андрей Хазин также заведует кафедрой стратегических коммуникаций МГУ, входит в Высший совет «Единой России», в прошлом был членом Совета Федерации.

Еще одним советником Беглова на общественных началах, пишет издание, стал Дмитрий Локтаев. С декабря 2017 года он является врио гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр». В прошлом Локтаев работал в финансовых структурах, в том числе в 2013−15 годах руководил фондом капремонта Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября советниками Александра Беглова на общественных началах были назначены вице-президент Центра стратегических разработок, председатель правления «ЦСР Северо-Запад» Владимир Княгинин и актер, общественный деятель, экс-директор музея «Исаакиевский собор Николай Буров.

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