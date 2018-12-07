Ракета «Новатор» не подпадает под условия ДРСМД – политолог Павел Данилин

Москва, , 17:09 — REGNUM Если учесть, что испытания крылатой ракеты 9M729 «Новатор» были проведены на 495 километров, то эта ракета не подпадает под условия ДРСМД, убеждён политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум США, пообещавших не выходить из ДРСМД, если РФ либо откажется от вышеназванной ракеты, либо ограничит радиус её действия.

«Поэтому американский ультиматум стоит рассматривать исключительно как повод и предлог для того, чтобы самим выйти из договора по ракетам средней и малой дальности, — сказал Данилин. — Стоит отметить, что в США уже ведутся разработки и выделено финансировано на создание ракет малой дальности и средней. И в этом контексте очевидно лицемерие со стороны США».

Также политолог отметил несогласованность действий американского руководства.

«Если бы это заявление было сделано до слов [президента США Дональда] Трампа, что он выходит из договора, то это было бы ещё как-то объяснимо, — сказал Данилин. — Но сделать это заявление после слов президента и обусловить свой выход действиями российской стороны, дав два месяца на какие-то устранения, это, безусловно, несерьёзный подход. Поэтому ультиматум, конечно, будет отвергнут. Разговаривать с позиции ультиматумов с РФ американцам позволено не будет, и они таким образом к марту получают возможность для выхода из ДРСМД, а также для других действий, которые запланированы ими на начало весны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз призвал США и Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В частности об этом заявила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич, напомнившая, что ДРСМД «способствовал концу холодной войны, концу гонки ядерных вооружений и является одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности».

Кроме того, Брюссель призвал США и Россию «оставаться в конструктивном диалоге для сохранения этого договора».

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