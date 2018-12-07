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ДРСМД, скорее всего, прекратит действовать, и в этом обвинят РФ – мнение

Политика

Вашингтон нашёл очень изящный способ обвинить РФ в несоблюдении ДРСМД

Москва, 7 декабря 2018, 17:08 — REGNUM  Ультиматум США, потребовавших от РФ либо отказаться от крылатой ракеты 9M729 «Новатор», либо уменьшить радиус её действия, — «вилка» для российской дипломатии, полагает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие требования Вашингтона, озвученные представителями американского государственного департамента.

«На мой взгляд, это просто способ переложить на Россию ответственность за разрыв договора, — сказал Ремизов. — Это грамотный и логичный шаг со стороны США. ДРСМД, скорее всего, прекратит своё действие, но если говорить о содержательной стороне ультиматума, то здесь есть вилка для российской дипломатии. Если предположить, что РФ действительно согласится модифицировать эту ракету (в соответствии с американскими требованиями — прим. ИА REGNUM ) и сократить её дальность, то это будет противоречить ранее озвученной официальной позиции Москвы о неукоснительном соблюдении договора. Ну, а если просто отказаться (от выполнения ультиматума США — прим. ИА REGNUM ), то по крайней мере часть международного сообщества будет готова воспринять аргументы американцев об ответственности РФ за разрыв ДРСМД».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не нарушала условий договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжает следовать его условиям. Об этом он заявил 7 декабря журналистам.

«Россия не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД», — сказал Песков.

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Российско-американские отношения
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