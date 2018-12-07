Лавров: Евросоюз должен заставить США начать переговоры с РФ по ДРСМД

Милан, Италия, , 16:45 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что евросоюзные партнёры России должны воздействовать на США, чтобы те начали переговоры с Москвой по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции по итогам министерского саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который проходил в Милане.

Лавров отметил, что накануне, 6 декабря, он проводил переговоры в том числе с главой МИД Германии Хайко Маасом и главой евросоюзной дипломатии Федерикой Могерини. Оба они выражали обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы международной системы контроля над вооружениями, в частности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Но если они обеспокоены, то они должны воздействовать на своего союзника, США, с тем чтобы американцы сели за стол и стали разговаривать предметно, а не голословно обвинять нас через океан. Мы к такому разговору готовы», — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва предложил обсудить вопрос о ДРСМД в совете Россия — НАТО. Но функционеры Североатлантического альянса отказали от этого предложения и полностью заблокировали все каналы общения между военными России и НАТО.

«На такой позиции очень трудно удержаться, если ты хочешь, чтобы тебя понимали», — сказал Лавров.

Напомним, что власти США заявили о выходе из ДРСМД, мотивируя это тем, что Россия якобы не соблюдает договор. При этом американская сторона не может внятно сформулировать и предоставить доказательства, как же именно Россия якобы нарушает этот договора.

При этом у российской стороны есть много вопросов к США относительно выполнения договора самим американцами.