ДРСМД обречён из-за КНР, Индии, Пакистана и КНДР – политолог Поляков

Москва, , 17:58 — REGNUM Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД) ограничивает Россию и США в развитии ракетной техники, полагает политолог Сергей Поляков. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум, выдвинутый России США, пообещавших не покидать ДРСМД, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус её действия.

«Я думаю, что договор обречён, — сказал Поляков. — И в первую очередь потому, что он был двусторонним, а сейчас появилось достаточно много стран (не только Китай, но и Индия, Пакистан, КНДР и другие), которые развивают этот класс ракет. Причем эти страны не горят желанием входить в этот договор, а его двустороння сущность по большому счету ограничивает и Россию, и США в развитии ракетной техники, в то время как другие страны могут на совершенно законных основаниях эту технику развивать».

По этой причине, как считает Поляков, договор обречён, и Россия и США не горят особым желанием его сохранять.

«В той или иной степени положения договора нарушаются, но никто не хочет быть инициатором выхода из этого договора, — добавил эксперт. — В данном случае США, просто обвинив РФ в нарушениях, тем не менее реализуют таким образом своё давнее желание выйти из этого договора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью отвечают требованиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Крытая ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на запрещённую по ДРСМД дальность», — отметила Захарова, добавив, что именно в несоответствии дальности ракеты требованиям договора США обвинили Россию.

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