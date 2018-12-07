США нужен новый ДРСМД, который учтёт рост военной мощи Китая – версия

Москва, , 16:55 — REGNUM Причина, по которой США хотят покинуть Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключается в том, что КНР создала ракеты среднего радиуса действия, полагает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, пообещавшей, что Америка не покинет ДРСМД в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус её действия.

«Шансов сохранить ДРСМД практически никаких нет, — констатировал Матвейчев. — Дело здесь не в российских ракетах, а в том, что китайцы сделали ракеты среднего радиуса действия, которые достают и до Японии, и с китайских кораблей могут доставать и до США. Но КНР никем не регулируема, и американцы хотели бы нового договора на новых условиях».

Также политолог обратил внимание на то, что США в своём бюджете уже заложили создание ракет и новых баз.

«Это уже есть у них в бюджете на следующий год, — отметил Матвейчев. — И все их аналитики высказались за то, что этот договор перестал существовать. Потом они начали придумывать пиар-прикрытие, что, мол, якобы виновата Россия, которая потенциально нарушает этот договор, хотя нарушения есть с американской стороны. Пусковые установки, которые есть в Польше и Румынии, могут запускать такие ракеты, если они туда будут привезены. Это прямое нарушение договора со стороны США. Но, как всегда, обвиняют нас».

Единственные, кто хочет сохранить этот договор, это, как полагает политолог, РФ и Европа.

«И нашу дипломатию сейчас надо сосредоточить на работе с лидерами европейских государств, европейской общественностью, — заметил он. — Европейская общественность в 1980-е годы очень активно выступала против «Першингов». Сейчас будет готова выступать ещё сильнее. Жить в городах, которые находятся под прицелом российских ракет, никому не нравится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией. Евросоюз же призывает США и Россию сохранить ДРСМД.

В то же время, как заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, союзники США по НАТО «считают», что российская ракета «Новатор 9М729» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД).

«При отсутствии какого-либо оправдывающего ответа от России по этой новой ракете союзники будут считать, что наиболее правдоподобная оценка заключается в том, что Россия нарушает ДРСМД», — заявила Лунгеску.

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