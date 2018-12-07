США ставят РФ невыполнимые ультиматумы – политолог о ситуации вокруг ДРСМД

Москва, , 16:50 — REGNUM США хотят повысить градус конфликта, чтобы покинуть ДРСМД, а вину за это возложить на Россию, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, пообещавшей, что Америка не покинет ДРСМД в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус её действия.

«Вашингтон ставит заведомо невыполнимые так называемые ультиматумы, — сказал Мухин. — Выдвигает условия, которые технически сложно выполнить, для того чтобы повысить градус конфликта и на этом градусе покинуть ДРСМД. Желание США покинуть ДРСМД, который мешает им дальше милитаризовать Европу, было первичным. Они придумали, что якобы Россия нарушает этот договор, причем придумали довольно давно и ждали удобного момента».

В этой ситуации, как заметил Мухин, европейские партнёры США, скорее всего, подверглись беспрецедентному давлению со стороны Вашингтона и вынуждены были уступить в этом вопросе, несмотря на то, что выход РФ из ДРСМД крайне опасен для континентальной Европы.

«Понятно, что здесь опять телега стоит впереди лошади, и США пытаются свалить на РФ свою собственную вину, — подытожил Мухин. — Именно они являются самым главным дестабилизирующим факторов в европейской политике и пытаются обвинить в этом Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Томпсон, Вашингтон не станет выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус её действия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

По словам представителя госдепа США, наличие у России данного вида наземных вооружений является нарушением ДРСМД, поэтому Москва должна либо уничтожить данные ракеты, либо «модернизировать» их, ограничив радиус действия.

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