Госдеп США призвал СБУ заниматься своим делом, а не давить бизнес

Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В сферу ответственности СБУ не входит расследование экономических преступлений и коррупционных дел, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и стран Восточного партнерства Джордж Кент 7 декабря в комментарии телеканалу «Громадське».

По его словам, СБУ была создана на основе бывшего КГБ и до сих пор обладает функциями, которые не свойственны разведывательным органам, в частности расследование экономических и коррупционных преступлений.

«Если вы спросите украинских бизнесменов об их наибольшем страхе — я общался с человеком, который общался с 2 тыс. украинских бизнесменов в течение последних шести месяцев. Он сказал, что ужаснейшая проблема в том, что СБУ давит на украинский бизнес. Это не цель разведывательной службы демократической страны. СБУ должна сосредоточиться на своих функциях и прекратить выполнять функции правоохранительных органов», — заявил чиновник.

Напомним, представитель госдепа Курт Волкер заявил, что США поддерживают введение военного положения на территории Украины, поскольку оно позволит стране решить вопросы в военной сфере и не затронет предстоящие президентские выборы.

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