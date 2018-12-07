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Грибаускайте наградила Порошенко высшей государственной наградой Литвы

Политика

Президент Украины получил орден Витовта Великого

Киев, 7 декабря 2018, 16:22 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего официального визита на Украину наградила президента этой страны Петра Порошенко высшей наградой Литовской республики — орденом Витовта Великого за углубление сотрудничества между двумя странами. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент Украины награждён за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами», — сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.

Напомним, что орден Витовта Великого был учреждён в 1930 году для награждения литовских и иностранных граждан за особые заслуги перед Литвой. В 1930 году в Ливте отмечалось 500 летняя годовщина смерти великого князя литовского Витовта. Это был один из наиболее известных правителей Великого княжества Литовского, ещё при жизни прозванный Великим.

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Политическая жизнь Литвы
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