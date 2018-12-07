В правительстве Италии заговорили о пересмотре коалиционного контракта

Рим, , 16:08 — REGNUM Коалиционный контракт сформировавших правительство Италии «Движения 5 звезд» и «Лиги» может быть пересмотрен в сентябре 2019 года, заявил в пятницу, 7 декабря, лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо в свою очередь считает, что пересмотр контракта должен состояться позже: по его мнению, этим стоит заняться после 2019 года.

Правительство Италии приступило к исполнению обязанностей в июне 2018 года. Новые выборы, если они не будут проведены досрочно, должны пройти в марте 2023 года.

Весной 2018 года, набрав на двоих 50,1% голосов, «Движение» и «Лига» согласовали компромиссный коалиционный контракт. Определенное преимущество получило «Движение», набравшее в марте почти вдвое больше голосов.

За последние полгода электоральная ситуация заметно изменилась. «Лига» увеличила свой рейтинг с 17 до 32%, рейтинг «Движения» снизился с 33 до 26%. Обе стороны декларируют желание продолжить работу в составе нынешней коалиции. При этом по отдельным вопросам все чаще возникают конфликтные ситуации.

Политологи отмечают, что Сальвини, вероятно, рассчитывает, что рост его рейтинга должен склонять коллег по коалиции к большим компромиссам. В «Движении» же не намерены уступать лидерства. При этом ни одна из партий не сможет выиграть гипотетические выборы самостоятельно, однако и здесь преимущество на стороне Сальвини: вероятно, число полученных голосов позволило бы ему и занять пост премьер-министра, и выбрать для коалиции самых сговорчивых партнеров.