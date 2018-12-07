Госпитальное судно «Свирь» Северного флота идёт на капремонт

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM На VIII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» капитан 1-го ранга, начальник медицинской службы главного командования ВМФ Игорь Мосягин сообщил, что три морских госпитальных судна ВМФ — «Свирь» (Северный флот), «Иртыш» (Тихоокеанский флот) и «Енисей» (Черноморский флот) до 2022 года будут капитально отремонтированы и модернизированы, что продлит их службу до 2030 года. Как сообщил портал «Корабел.Ру», также рассматривается вопрос о строительстве новых госпитальных судов.

Медицинское судно «Свирь» Северного флота относится к серии кораблей типа «Обь» 1980−1990 годов постройки. Их строили в Польше, всего построено 4 таких корабля: «Обь», «Енисей», «Свирь» и «Иртыш». В настоящее время «Обь» утилизирована. Последние 15 лет в море выходил только «Иртыш». «Свирь» стоит без движения в Североморске, другие также давно не выходят в море.

Госпитальное судно «Свирь», как и однотипные суда, предназначены для медицинского обеспечения эскадр, действующих в удаленных точках мирового океана. На них имеются приемное, хирургическое, терапевтические отделения, профилакторий, поликлиника, аптека, жилые помещения и медицинского склады. «Свирь» и другие корабли рассчитаны на 100 коек для больных, 200 коек для отдыхающих, 450 мест для эвакуируемых.

Во время грузино-абхазской войны 1992 года «Енисей» вывез 7 тысяч беженцев, а «Свирь» использовалась для медицинского обеспечения подъема АПЛ «Курск» в 2001 году.

Очевидно, таким же образом планируется после ремонта использовать «Свирь» и другие суда — присутствие в горячих точках, где требуется медпомощь военнослужащим ВС РФ, эвакуация или размещение населения из зон конфликтов и мест техногенных катастроф. В экстренных случаях суда могут быть транспортом.