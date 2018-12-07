Литве прогнозируют массовые беспорядки, крах правительства и безденежье

Вильнюс, , 15:57 — REGNUM На 9 декабря, воскресенье, в Вильнюсе заявлен многотысячный митинг в поддержку учителей, соорганизаторами которого выступило уже порядка 40 общественных организаций — профсоюзов врачей, пожарных и так далее, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если на улицы выйдут все, кто продекларировал свою готовность на странице анонса протеста в социальной сети Facebook к сегодняшнему дню, 7 декабря, то этот митинг может оказаться самым массовым со времён января 2009 года, когда митинг профсоюзов перерос в штурм парламента, а протестующих разгоняла полиция, применяя резиновые пули и газ.

Поводом стала вот уже месяц как проходящая забастовка учителей из 90 школ Литвы (в стране всего их 2 тыс.) и недельное проживание двух десятков учителей в помещениях министерства образования.

Кроме того, акцию поддерживают литовские оппозиционные консерваторы, которые потребовали не просто удовлетворить требования бастующих — поднять зарплаты, на которые необходимо выделить порядка 300−350 млн евро, — но и перенести принятие бюджета на 2019 год, пока не решится вопрос вокруг учителей. Против правительства выступила и президент Даля Грибаускайте.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис с трибуны парламента уже обвинил оппозицию в попытке свержения власти и подготовке государственного переворота. По его словам, он даже располагает детальным планом заговорщиков по свержению законного правительства.

Тем временем советник премьера Скирмантас Малинаускас сегодня на портале Delfi опубликовал статью, в которой предупреждает общественность о возможности хаоса в стране. Он напомнил, что занимать госучреждения, как это сделали два десятка учителей, непозволительно вне зависимости от целей, какими благими бы они ни были. По его словам, если бюджет 2019 года в Литве принят не будет, то с 1 января не вступит в силу огромное число принятых законов: от индексации пенсий до выплат детских пособий, что в буквальном смысле парализует государство.

Чиновник также публично спрашивает об ответственности организаторов, проводя параллели с 2009 годом и штурмом парламента. По его словам, безнаказанность двух десятков недовольных учителей, занявших помещения министерства образования, провоцирует других поступать так же, и нет никакой гарантии, что в воскресенье, 9 декабря, люди не попытаются прорваться в другие правительственные здания.

Напомним, что после изменения модели оплаты труда литовским учителям у 70% работников системы среднего образования зарплаты повысились. У 30% они либо стали меньше, либо остались на прежнем уровне. На дальнейшее повышение правительство запланировало в бюджете следующего года дополнительные 180 млн евро, а общая строка расходов на учителей составляет свыше 350 млн. Это второе направление по размеру увеличений ассигнований среди всех областей. План правительства одобрили 4 из 5 профсоюзов учителей, которые подписали с властями соглашение. Однако один профсоюз с планом правительства не согласился, деньги выделить потребовал немедленно, а его члены заняли помещение минобразования Литвы.