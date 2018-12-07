Пятница, 7 Декабря 2018 года
17:21:51 МСК

Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»

Политика

Речь идет о миллиардах гривен

Киев, 7 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Правительство Украины не собирается возвращать «Нафтогазу» миллиарды гривен компенсации за поставки газа населению по льготной цене, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 декабря УНИАН.

По его словам, у менеджмента «Нафтогаза», по-видимому, «отсутствует здравый смысл», раз компания решилась подать в суд на правительство Украины и истребовать с него 56 млрд гривен ($2 млрд). Это разница между рыночной ценой газа и той льготной ценой, по которой «Нафтогаз» поставлял топливо населению.

Гройсман отметил, что правительство объединит лучших юристов и сделает все, чтобы не платить «Нафтогазу».

Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить