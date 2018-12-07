США готовятся демонстративно атаковать Севморпуть России

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Министр ВМС США Ричард Спенсер считает, что Соединенные Штаты должны создать на Аляске стратегический порт и провести в Арктике операции по демонстрации американского флага.

По словам министра, угроза вернулась в Арктику, и «Соединенным Штатам необходим стратегический арктический порт на Аляске. Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за этим следить», — сказал он на семинаре в Центре стратегических и международных исследований.

Похоже, Спенсер имел в виду не только Северо-Западный проход из Атлантического океана в Тихий — через канадский арктический архипелаг в море Бофорта, но и Северный морской путь. Канада считает Северо-Западный проход своей юрисдикцией, так же как и Россия считает Севморпуть — своей. Но США и несколько других стран считают, что Севморпуть и Северо-Западный проход относятся к международным водам.

Кроме того, по словам министра, серьезная угроза появилась и в Северной Атлантике. Это отдельный театр военных действий, и там проводят активную работу ВМС РФ, именно поэтому мы воссоздали Второй флот, пояснил Спенсер. В зону ответственности расформированного в 2011 году и воссозданного в мае 2018 года 2-го флота США входят американское Восточное побережье и северная часть Атлантического океана.

Как ранее сообщал ТАСС, представитель Тихоокеанского флота США Рейчел МакМарр уведомила журналистов, что в среду, 5 декабря, эсминец США Мак-Кэмпбелл «проследовал вблизи залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные амбиции России на акватории. США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом».

Суда по заявлению Ричарда Спенсера, следует ожидать подобных провокаций и в Арктике.