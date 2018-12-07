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Новый глава Переславля-Залесского озвучил свои планы

Политика

Но сможет ли он их реализовать?

Новый глава Переславля-Залесского озвучил свои планы
Иллюстрация: Yarregion.ru
Валерий Астраханцев

Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 декабря 2018, 15:50 — REGNUM  Избранный главой администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев озвучил свои планы на 2019 год. Как заявил он корреспонденту ИА REGNUM, главной его задачей будет объединение 5 муниципальных образований в единый городской округ.

«Нам в первую очередь нужно сформировать новую структуру единой администрации, принять бюджет городского округа на 2019 год, принять стратегию социально-экономического развития, принять генеральный план и правила землепользования и застройки». — сообщил Валерий Астраханцев.

Озвученные новым главой Переславля масштабные планы потребуют широкого обсуждения как в переславской городской думе, так и с общественность. Можно предположить, что простым этот процесс не будет. После прошедших в ноябре 2018 года довыборов в думу «Единая Россия» имеет весьма шаткое большинство — 11 мандатов из 21. Сам процесс выборов сопровождался скандалами, вышедшими на федеральный уровень, и вызвал недовольство у большой части переславских избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы администрации Переславля-Залесского прошли в два тура и закончились избранием Валерия Астраханцева. По ходу второго тура выборов коммунисты обвинили фракцию «Справедливой России» в гордуме в предательстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэра Переславля: коммунисты обвинили эсеров в предательстве

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