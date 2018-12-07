Суд вынес решение об аресте экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, , 15:45 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян должен быть арестован согласно решению Апелляционного суда республики. Об этом сообщил журналистам адвокат экс-президента Армении Айк Алумян.

«Суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, наши жалобы были отклонены. Это решение будет обжаловано. В качестве меры пресечения избран арест», — цитирует его слова АМИ «Новости Армения».

Сторона защиты Кочаряна подчеркнула, что суду было предъявлено ходатайство о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна, а также жалобы на решение суда первой инстанции об аресте экс-президента с учетом факта прослушивания разговоров глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении.

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Напомним, 26 июля Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 3 марта он был арестован на два месяца. Затем адвокаты политического деятеля обжаловали арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции.

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