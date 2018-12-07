Порошенко призвал ЕС остановить строительство Nord Stream 2

Киев, , 15:45 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко призвал Евросоюз немедленно прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2», чтобы остановить российскую агрессию.

Соответствующее заявление Порошенко сделал 7 декабря на совместном брифинге с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.

«Это еще один важный аргумент, чтобы немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который не имеет никакого экономического смысла, имеет исключительно политический смысл. Теперь это может стать поводом для Российской Федерации применить свои агрессивные намерения», — добавил Порошенко.

Он призвал Россию без каких-либо условий освободить украинских моряков, вернуть Украине корабли, разблокировать судоходство в Керченском проливе.

«Мы призываем Кремль немедленно и без каких-либо предварительных условий освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда, полностью открыть судоходство в соответствии с международным законодательством в Керченском проливе и деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов. Мы призываем наших международных партнеров применить жесткие санкции для остановки агрессивных посягательств России в Чёрном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе… Мы будем обращаться с просьбой увеличить присутствие НАТО в Чёрном и Азовском морях. Это единственный инструмент обеспечения безопасности и стабильности», — считает Порошенко.

Он также поблагодарил президента Литвы за военную помощь украинской армии.

«Отдельно хотел бы поблагодарить госпожу президента за участие в укреплении обороноспособности нашего государства. Это не только военно-техническое сотрудничество, не только поставка Украине необходимых нам элементов оружия, это и присутствие литовских инструкторов в подготовке украинского войска, это и деятельность литовско-польской-украинской бригады», — подытожил Порошенко.

Как сообщалось, 25 ноября два катера класса река-море и буксир военно-морских сил Украины вышли в Чёрное море и направились к Керченскому проливу по маршруту Одесса-Мариуполь. В тот же день стало известно, что российский пограничный корабль протаранил украинский буксир «Яны Капу». При этом пограничники РФ открыли огонь по катерам «Бердянск» и «Никополь».

В больнице с огнестрельными ранениями оказались украинские моряки — Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса). В России заявили, что жизни задержанных ничего не угрожает, они получили необходимую медпомощь. Всех 24 человек, находившихся на кораблях военно-морских сил Украины, арестовали на два месяца. Им вменяют незаконное пересечение российской границы.