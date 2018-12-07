Алиев и Пашинян вновь встретились и поговорили

Баку, , 15:39 — REGNUM В кулуарах неофициальной встречи глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге президент Азербайджана Ильхам Алиев и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провели встречу и небольшие переговоры. Об этом сообщил завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, «в процессе беседы обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и укрепления режима прекращения огня».

Действительно после устных договоренностей при посредничестве президента России Владимира Путина в Душанбе лидеры двух государств достигли устных договоренностей, в результате чего, как сказал Гаджиев, «на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы наблюдается относительное спокойствие, что создает очень хороший фон для ведения субстантивных и интенсивных переговоров по разрешению конфликта».

Правда, на официальном уровне позиции сторон относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта остаются неизменными. Азербайджан выступает за скорейшее изменение статус-кво по Нагорному Карабаху и заявляет о необходимости сохранения принципов восстановления территориальной целостности и суверенитета в рамках признанных на международном уровне границ. Армения придерживается той переговорной повестки, которая отражена в Мадридских принципах, где указывается на возможность так называемого промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Но это не мешает конфликтующим сторонам интенсивно вести переговоры на уровне глав МИД в прежнем формате.

Кстати, Гаджиев уточнил, что в ходе беседы Алиев и Пашинян также обсудили вопрос взаимного обмена задержанных лиц между Азербайджаном и Арменией. Если будет достигнута договоренность в этом вопросе, Баку и Ереван заметно приблизятся к разрядке политической и психологической напряженности, сложившейся между двумя странами.