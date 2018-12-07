Путин на встрече с Ципрасом: «Нам есть о чём поговорить»

Москва, , 15:20 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в Кремле проходят переговоры Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Главы двух стран обсуждают двухстороннее сотрудничество в различных областях и международную проблематику, сообщается на сайте Кремля.

При встрече Ципраса и греческой делегации Путин заявил, что «рад премьер-министра видеть в Москве».

«Нам есть о чём поговорить и по ситуации в регионе, и по некоторым международным вопросам», — сказал президент РФ, отметив, что товарооборот между Россией и Грецией увеличивается.

В свою очередь, Алексис Ципрас поблагодарил Владимира Путина за оказанную честь и напомнил, что прошло уже три года с его последнего визита.

«Международная повестка дня продолжает оставаться критической во многом. Однако исторические взаимоотношения, которые сложились между Россией и Грецией, позволяют создавать предпосылки для обеспечения мира в регионе и в мире», — отметил Ципрас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

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