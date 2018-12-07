Литва обещает увеличить военное присутствие и военную помощь Украине

Киев, , 15:19 — REGNUM Литовская Республика увеличит военную помощь и своё военное присутствие на Украине. Об этом 7 декабря в Киеве заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на совместном брифинге спрезидентом Украины Петром Порошенко.

«Мы также приняли решение предоставить помощь в виде амуниции, присылаем своих инструкторов, киберинструкторов, гуманитарную помощь… Мы всегда поможем Украине и будем увеличивать свое военное присутствие», — сказала Грибаускайте.

Она сообщила, что Литва первой ввела национальные санкции против России за обстрел украинских кораблей и захват украинских моряков в акватории Черного моря.

«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, но мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе… Теперь люди, которые ответственны за атаку в Керченском проливе, не смогут заниматься экономической и другой деятельностью в нашей стране», — пояснила президент.

При этом Грибаускайте пожаловалась, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс получает «угрозы от России».

«Мы получаем угрозы от России, например, это касается моих министров — министра иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция. Быть открытыми в этом мире важнее, чем военная помощь. Важно открыто говорить против своего агрессора… Важна не военная сила, а сила духа вашего народа. Именно это поможет сопротивляться агрессору. Они могут забирать территории, но они никогда не заберут ваши сердца», — добавила президент.

«Азовское море не является территорий России. В нем действует международное законодательство. Россия, как и все остальные должна выполнять условия этих международных соглашений… Мы должны обеспечить передвижение по Керченскому проливу», — подытожила Грибаускайте.

Напомним, 6 декабря МИД Литвы проинформировал о вводе санкций против россиян, которые принимали участие в конфликте с украинскими ВМС в Керченском проливе.

«Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже более четырех лет… Литовская Республика призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины немедленно и без каких-либо условий освободить украинских задержанных и военнопленных, членов их экипажей», — сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Киев с официальным визитом пребыла президент Литовской Республики Даля Грибаускайте. Её сопровождают министры литовского правительства и делегация бизнесменов.