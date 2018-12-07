Пятница, 7 Декабря 2018 года
16:03:24 МСК

ДНР: ВСУ и британские кураторы планируют химическую атаку в Донецке

Политика

Могут быть реальные жертвы

Донецк, 7 декабря 2018, 15:21 — REGNUM  Украинские каратели вместе с британскими инструкторами планируют химическую атаку в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 7 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинское командование предлагает провести химатаку по сценарию «Белых касок» в Сирии, то есть устроить инсценировку с пробирками и прочим. Однако британские кураторы считают, что нужны реальные жертвы, так как последние провокации в Сирии не принесли желаемого эффекта.

Басурин отметил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее разведка ДНР сообщала о том, что ВСУ планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке для отвлечения войск республики от других направлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить