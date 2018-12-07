ДНР: ВСУ и британские кураторы планируют химическую атаку в Донецке

Донецк, , 15:21 — REGNUM Украинские каратели вместе с британскими инструкторами планируют химическую атаку в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 7 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинское командование предлагает провести химатаку по сценарию «Белых касок» в Сирии, то есть устроить инсценировку с пробирками и прочим. Однако британские кураторы считают, что нужны реальные жертвы, так как последние провокации в Сирии не принесли желаемого эффекта.

Басурин отметил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее разведка ДНР сообщала о том, что ВСУ планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке для отвлечения войск республики от других направлений.