Лавров: без признания Токио итогов войны мирного договора не будет

Милан, Италия, , 15:13 — REGNUM Перед началом переговоров по заключению мирного договора с Россией Япония должна признать итоги Второй мировой войны. Об этом 7 декабря заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Сингапуре договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года.

Лавров подчеркнул, что какой-либо разговор о мирном договоре можно начинать лишь после того, как Токио признает итоги Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и Россией являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

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