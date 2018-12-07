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Грибаускайте обещает Украине оружие

Политика

Президент Литвы отправилась на Украину поддерживать Порошенко

Вильнюс, 7 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  «Летим поддержать Украину», — написала на своей страничке в официальной сети Facebook сегодня, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте, сопровождая высказывание фотографией себя в обычном рейсовом самолёте в эконом-классе. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, несколько недель назад Грибаускайте отменила свой визит на празднование 100-летия соседней Латвии из-за поломки военно-транспортного самолёта, на котором она обычно и совершает визиты в другие страны. Тогда Грибаускайте лететь обычным рейсом отказалась.

До своего отправления Грибаускайте успела дать интервью национальной телерадиовещательной компании LRT, в котором традиционно обвинила Россию в «нападении на Украину», заявила о поддержке президента Украины Петра Порошенко и анонсировала передачу Украине нового вооружения. Какого именно, Грибаускайте не уточнила. До этого Литва снабжала Украину стрелковым оружием и патронами, инструктировала ВСУ и принимала на лечение в Литве украинских солдат.

О том, что Грибаускайте конкретно имеет ввиду, она сегодня пояснила уже в Киеве.

«Мы решили немедленно предоставить военную поддержку в виде амуниции, увеличим число военных инструкторов и инструкторов по кибернетической безопасности, приняты решения о дополнительной гуманитарной помощи», — заявила президент Литвы на совместной пресс-конференции с Порошенко в Киеве.

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Политическая жизнь Литвы
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