Австралия выразила соболезнования Индонезии в связи с убийствами в Папуа

Джакарта, , 15:17 — REGNUM Правительство Австралии выразило соболезнования Индонезии в связи с убийством 24 индонезийцев в Папуа, сообщает Sindonews.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Папуа», — заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«Это очень трагично. Мы надеемся, что будет проведено очень серьезное и всестороннее расследование», — добавила министр в кулуарах Балийского демократического форума.

В общей сложности 24 рабочих, которые строили мост в Папуа, были убиты вооруженной группой движения за свободный Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи с убийством индонезийских рабочих в провинции Западное Папуа выразил министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинк Пато.

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