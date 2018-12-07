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Зачем России нужен украинский политический сброд

Политика

Агитпроп больше не убеждает и не смешит

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Зачем России нужен украинский политический сброд
Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Платон Беседин, 7 декабря 2018, 19:23 — REGNUM  

Это был тяжёлый час. Сидеть в заведении и смотреть политическое ток-шоу. Очередное, штампованное, с одними и теми же героями и темами — меняется только плашка телеканала. Давно я не видел этих ток-шоу на украинскую тему. Но вот они снова до меня добрались. Липкими политическими клешнями. Никогда не думал, что скажу это: но, знаете, Ковтун не так уж и плох. И Трюхан, и Цимбалюк, и кто там ещё (не помню). Карасёв на их фоне — вообще гуру. Но, видимо, запас даже таких горе-экспертов кончился.

А новые лица нужны. Должен же кто-то создавать иллюзию свободной дискуссии, демонстрировать, какие на Украине идиоты. Ковтуну повезло: его сделали звездой (он, к слову, сам в это верит), дали заработать. И платят ему федеральные деньги. Те, что могли бы пойти на более полезные вещи. Над Ковтуном издевались, но он, как выяснилось, профессионал — идеальный экспертный клоун. Тем, кого собирают по украинским степям сейчас, до него как стэндаперу из Крыжополя до Ивана Урганта.

Смотрю: сидит плешивый испуганный головастик в пиджаке из секонд-хенда и полтора слова связать не может. А все над ним ухохатываются: ну смотрите, какой дурачок! Там все, что ли, на Украине, такие придурки? А дурачок мямлит, заговаривается, болтает что-нибудь на 282-ю статью — шоу.

Скоро, когда украинских экспертов для российских ток-шоу совсем не останется, гостей будут набирать из бомжей, обитающих на Майдане.

— Здравствуйте, вы можете к нам приехать?

— Э, шо?

— Мы заплатим вам 10 тысяч рублей, это примерно 5 тысяч гривен.

— О! Я готов!

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Вячеслав Ковтун
Иллюстрация: Кадр из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». youtube.com
Вячеслав Ковтун

Бомжа отмоют, придумают ему мифическое место работы — какой-нибудь Институт межсоюзных отношений, — напишут «политолог» и отправят вещать в консервный ряд, идущий в дневное время. Если ему повезёт, то он станет новым Ковтуном — и переместится в вечернее время. Так украинский бомж превратится в политолога в добротном пиджаке (не от Kiton, конечно, но хотя бы от Burberry).

Ясно, для чего это делается. Об Украине говорить надо, показывать, как там у небратьев всё плохо. Зритель хавает данную тему. Три года — плюс-минус — это и правда работало, пусть и с разной степенью эффективности. Но сейчас — кому это нужно и кто в это верит?

На федеральных каналах за государственные деньги собирают украинский политический сброд — клоунов, аферистов, голодранцев, популистов разных мастей, чтобы те участвовали в агитпропе, в информационной войне, но это ни черта не работает. Потому что клоуны, аферисты, голодранцы и популисты — сброд. А ещё потому, что сама эта идея устарела, покрылась слоем пыли и жира вроде того, что остаётся на вытяжке.

Союз, кстати, рухнул под такие картинки. Нам вещали, а толку не было. Потому что никто не верил, и не хватало ни таланта, ни сил делать качественный продукт. Сейчас мы наблюдаем аналогичную историю. Агитация и пропаганда российского политического телевидения работает в обратную сторону: она не только не эффективна, но и вредна. С таким же успехом можно было бы демонстрировать зрителю кадры из сыктывкарской общаги. То же чувство, тот же эффект.

И проблема даже не в том, что за наши деньги гадят на нашу страну, выедают брендированными ложками наши мозги (хотя почему они должны это делать?), а в том, что всё это напоминает агонию, рождённую гигантским самомнением и абсолютным бессилием.

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Надоел
Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР
Надоел

На выходе — Украина оторвана, Украина превращена во врага, а мы всё продолжаем бормотать прогорклые мантры, снова и снова. Приближает ли это нас к решению проблемы? Нет. Примиряет ли украинский и русский народы? Тоже нет. Впрочем, «нет» этих тут бесконечное множество. Но вредны и тошнотворны ли подобные проекты? Да.

Мне нравится милосердие в любых формах. И хорошо, наверное, что украинский политический сброд собирают в студиях, подкармливая его. Но согласитесь, в России есть кому помогать. А в Донбассе тем более. Раздайте эти деньги, как вариант, тем, кто живёт в Луганске по столичным ценам на 5 тысяч рублей в месяц.

К слову, как там Донбасс, телевизионщики? Изменилась повестка?

На самом деле всё это ещё одна вариация на классический сюжет «волки, волки». Только кричащих мальчиков тут много — пусть и не мальчики они уже вовсе: они ежечасно вещают об опасности, сыплют банальностями, а на них смотрят, им верят, раз, второй, третий, но… Терпение не безгранично. И даже человек с интеллектом очередного украинского «эксперта» понимает: что-то идёт не так, меня дурят. Эта политическая «Санта-Барбара» затянулась, стала скучна.

Но в том сериале про Сиси и Круза (или как их там звали?) вреда не было, а тут нечто вроде диверсии. В мыльных ток-шоу, пахнущих белизной, обречённостью и парфюмом Clive Christian, убивают и доверие народа, и его разум, и терпимость. И когда нужно будет донести действительно серьёзную, духоподъёмную мысль, внушить зрителю смыслы, дать установки, мальчикам, всласть накричавшимся «волки, волки», никто не поверит. Они, конечно, пусть говорят, но уже без нас.

regnum author Платон Беседин
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