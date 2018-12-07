Наместник Свято-Успенской лавры попросил защиты у Порошенко

Киев, , 15:02 — REGNUM Письмо к президенту Украины Петру Порошенко отправил наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, сообщает 7 декабря УНИАН.

По его словам, святыня испытывает давление со стороны властных структур. Митрополит попросил Порошенко защитить лавру от давления. Он написал, что в 60-х годах монахов называли «националистами», так как они говорили на украинском, а теперь они стали «москалями», так как они православные. Митрополит предупредил, что власти нужно изменить отношение к Святой Церкви, иначе будет совершена ошибка.

Напомним, киевская хунта начала открыто оказывать давление на священников УПЦ МП сразу после того, как Вселенский патриархат одобрил получение Украиной томоса об автокефалии.