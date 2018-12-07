Ангела Меркель выступила с прощальной речью перед партией ХДС

Гамбург, Германия, , 15:01 — REGNUM 7 декабря канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила перед коллегами по «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) в качестве лидера партии, передает немецкий канал N-TV.

Речь Меркель на съезде партии в Гамбурге длилась полчаса. Съезд проходит под лозунгом «Собираться вместе и вести совместно» (игра слов: «Zusammenführen. Und zusammen führen» — прим. ИА REGNUM ).

Уходящий председатель призвала своих коллег хранить единство и избегать разлада в партии. Она попросила их в будущем работать «с радостью в сердце», придерживаться ценностей ХДС, чтобы оправдывать претензию на лидирующую позицию в стране, будучи «народной партией центра».

Канцлер поблагодарила однопартийцев за 18 лет совместной работы и подчеркнула, что теперь ХДС должна начать новую главу:

«Свыше 18 лет я была председателем этой великой, гордой, единственной народной партии. Это была для меня огромная радость, это была честь для меня. Большое спасибо».

Присутствующие в зале наградили Ангелу Меркель аплодисментами, которые длились 9 минут и 23 секунды. Глава правительства Гессена Фолькер Буффье отметил любовь канцлера к опере и преподнес в ей подарок оригинальную палочку известного дирижера Кента Нагано. С ее помощью Нагано руководил оркестром, исполнявшим на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге Девятую симфонию Бетховена.

Как сообщало ИА REGNUM, на этом съезде будет выбран преемник Меркель на посту председателя ХДС. На это место претендуют министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после многолетнего отсутствия деятель ХДС Фридрих Мерц.

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