Президент Литвы уволила трёх министров

Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Преиздент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет об увольнении трёх министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пресс-служба президента отмечает, что декрет вступает в силу с 21 декабря. Своих должностей лишились министр науки и образования Юргита Петраускене, миистр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките-Йонссон.

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Об отставке трёх министров премьер Литвы Саулюс Сквернялис объявил 3 декабря. Все трое в последние месяцы оказывались в центре внутриполитического противостояния правительства с оппозицией.

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Министра образования критиковали за реформу модели оплаты труда учителей, некоторые из которых уже месяц бастуют, а два десятка заняли министерство образования и ночуют там неделю.

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Министра защиты окружающей среды критиковали за реформу лесного хозяйства, а культуры — за скандалы вокруг объектов культурного наследия.

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