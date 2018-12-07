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Киев: полиция не ловит призывников, а лишь проверяет документы у граждан

Политика

А сотрудники военкоматов вообще случайно оказались рядом с полицией

Киев, 7 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  Полиция в Киеве никого не отлавливает, заявила спикер киевской полиции Оксана Блищик, сообщает 7 декабря УНИАН.

По ее словам, сообщения о том, что украинская полиция ловит призывников возле метро, не соответствует действительности. На самом деле полиция просто стоит возле метро и проверяет документы у граждан, сказала Блищик.

Сотрудники военкоматов тоже не ловят призывников, убедительно заявила представитель полиции. Госслужащие просто случайно оказались рядом с полицией, которая проверяет документы у граждан возле метро, и все, отметила Блищик.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что на Украине появилась практика ловить призывников прямо на улице.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: на Украине уклоняющихся от службы граждан ловят прямо на улице

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