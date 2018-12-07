МИД Литвы попросит прокуратуру проверить связи Agrokoncernas с Ротенбергом

Вильнюс, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился в генеральную прокуратуру Литвы с просьбой проверить связи компании Agrokoncernas с бизнесом российского предпринимателя Аркадия Ротенберга.

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Это Линкявичюс подтвердил литовскому агентству BNS. Компанию Agrokoncernas до избрания возглавлял лидер литовской правящей коалиции Рамунас Карбаускис. После победы на последних парламентских выборах партии Союз крестьян и зелёных Литвы Карбаускис снял себя полномочия руководителя предприятия, но в Литве считают, что он по-прежнему аффилирован со своей группой компаний и руководит ей неофициально.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские оппозиционные консерваторы ранее уже заставили премьер-министра Саулюса Сквернялиса оправдаться за бизнес лидера литовских правящих Рамунаса Карбаускиса.

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Якобы Agrokoncernas, через ряд посредников, закупает удобрение у компании «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. А поскольку против него ЕС ввёл персональные санкции, то за это литовскому концерну грозит в том числе и уголовное преследование.

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