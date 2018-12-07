Лавров заявил об «уродливых формах» национализма в Прибалтике и на Украине

Рим, , 14:43 — REGNUM Выступая на 25-ом заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Милане глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о деградации ситуации с правами человека на территории некоторых стран Европы.

«Идет наступление на свободу средств массовой информации, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС — Латвии и Эстонии — сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни», — заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ также особо подчеркнул факт того, что из года в год в ряде стран повышается опасность переписывания истории и героизации нацизма. В качестве примеров глава МИДа России назвал Латвию, где чествуют ветеранов «Ваффен-СС» и Украину, где происходит «разгул национал-радикалов под знамёнам той же СС. Лавров также отметил, что в Латвии данный процесс приобрел «уродливые формы».

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Все эти события, по мнению главы МИДа, требуют незамедлительного вмешательства Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ.

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Он также выразил надежду, что принятая недавно резолюция Европейским парламентом «О росте неофашистского насилия в Европе» поможет членам ЕС занять принципиальную позицию в отношении подобных омерзительных явлений.

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