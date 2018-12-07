В Ленобласти утвердили нового замгубернатора по безопасности

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:40 — REGNUM Заместителем председателя правительства Ленинградской области по безопасности назначен Валерий Пикалёв. Его назначение согласовали 7 декабря депутаты Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Должность вице-губернатора Ленобласти по безопасности стала вакантной после того, как в начале декабря 2018 года занимавший ее Андрей Бурлаков был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Валерий Пикалёв родился 2 сентября 1968 года в поселке Выползово Бологовского района Калининской области. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Служил в Вооруженных силах СССР и РФ. С 1994 по 2018 годы работал на различных должностях в системе органов исполнительной власти РФ. В частности, руководил управлением службы безопасности президента РФ Федеральной службы охраны РФ в Валдайском районе, помощником полномочного представителя президента России в СЗФО. С июня 2018 года Пикалёв был вице-губернатором Новгородской области и курировал в соседнем регионе вопросы строительства и ЖКХ.

Представляя кандидатуру Пикалёва, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что кандидат в его заместители соответствует предъявляемым к должности критериям.

«Вопросы безопасности сегодня стоят очень остро. Ленинградская область — это западные ворота России, и они должны быть надежно защищены», — заявил депутатам сам Валерий Пикалёв. Он считает необходимым уделить особое внимание вопросам пограничной безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и оборотом наркотических веществ в Ленобласти.

После того, как депутаты единогласно поддержали кандидатуру Пикалева, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового зампреда правительства, сообщили в пресс-службе главы региона.