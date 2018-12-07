Al Arabia: хуситы нарушили перемирие в Ходейде

Эр-Рияд, , 14:40 — REGNUM Йеменские хуситы обвиняются в нарушении перемирия в портовом городе Ходейда, сообщает 7 декабря Al Arabia со ссылкой на источник.

По данным источника, хуситские ополченцы открыли минометный и артиллерийский огонь по торговому центру в Ходейде и полностью его уничтожили. Данную информацию пока никто не подтвердил.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники войны в Йемене ведут переговоры об освобождении 5 тыс. пленных