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Al Arabia: хуситы нарушили перемирие в Ходейде

Политика

Данную информацию пока никто не подтвердил

Эр-Рияд, 7 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Йеменские хуситы обвиняются в нарушении перемирия в портовом городе Ходейда, сообщает 7 декабря Al Arabia со ссылкой на источник.

По данным источника, хуситские ополченцы открыли минометный и артиллерийский огонь по торговому центру в Ходейде и полностью его уничтожили. Данную информацию пока никто не подтвердил.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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