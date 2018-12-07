Индонезия и Новая Зеландия обсудили итоги министерской встречи

Денпасар, Индонезия, , 14:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой делегации Новой Зеландии Опито Уильямом Сио в кулуарах демократического форума на Бали, чтобы обсудить итоги совместной министерской встречи, которая состоялась 5 октября 2018 года, сообщает Sindonews.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Мы надеемся, что на следующей неделе будет подписано соглашение о противодействии терроризму», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что Индонезия и Новая Зеландия обсуждают возможности совместных действий по укреплению отношений в Тихоокеанском регионе.

В этом контексте, стороны обсудили планы Индонезии по проведению Тихоокеанской выставки, на которую будут приглашены все тихоокеанские островные государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Балийского демократического форума глава МИД Индонезии уже провела двусторонние встречи с главами делегаций Папуа — Новой Гвинеи, Суринама, Италии и Венесуэлы.

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