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Индонезия и Новая Зеландия обсудили итоги министерской встречи

Политика

Главы делегаций Индонезии и Новой Зеландии провели двустороннюю встречу в кулуарах форума на Бали

Денпасар, Индонезия, 7 декабря 2018, 14:36 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой делегации Новой Зеландии Опито Уильямом Сио в кулуарах демократического форума на Бали, чтобы обсудить итоги совместной министерской встречи, которая состоялась 5 октября 2018 года, сообщает Sindonews.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Мы надеемся, что на следующей неделе будет подписано соглашение о противодействии терроризму», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что Индонезия и Новая Зеландия обсуждают возможности совместных действий по укреплению отношений в Тихоокеанском регионе.

В этом контексте, стороны обсудили планы Индонезии по проведению Тихоокеанской выставки, на которую будут приглашены все тихоокеанские островные государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Балийского демократического форума глава МИД Индонезии уже провела двусторонние встречи с главами делегаций Папуа — Новой Гвинеи, Суринама, Италии и Венесуэлы.

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Внешняя политика Индонезии
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