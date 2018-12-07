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Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики

Политика

Изменения в Стратегию, которая вступает в силу со дня подписания документа, касаются ряда пунктов

Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 7 декабря 2018, 14:24 — REGNUM  Указ, который вносит изменения в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года, подписал президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ обнародован в пятницу, 7 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Стратегию государственной нацполитики РФ … изменения», — говорится в документе.

Изменения в Стратегию, которая вступает в силу со дня подписания документа, касаются ряда пунктов, некоторые из них признаются утратившими силу.

Так, в числе ожидаемых результатов от обновления документа: укрепление единства многонационального руководства страны, укрепление русского языка как государственного, обеспечение условий для изучения и сохранения языков народов РФ, повышение эффективности межнационального сотрудничества, предотвращение межэтнических конфликтов и др.

Отмечается, что документ разработан в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления госединства и целостности РФ, а также сохранения этнокультурной самобытности ее народов.

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