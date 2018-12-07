Президент Германии подверг критике Карла Маркса перед китайскими студентами

Пекин, , 14:18 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал китайским студентам о хаосе в Восточной Европе и Германии, навеянном учением Карла Маркса, сообщает 7 декабря Reuters.

Студентам из Китая подобная лекция имела значение еще и по той причине, что официальный Пекин придерживается марксистской идеологии. С точки зрения КНР, Маркс был «полностью прав».

Несмотря на критику учения Маркса, Штайнмайер, во время своей лекции в Китае, подчеркнул, что немецкий ученый был очень крупным мыслителем, историком, философом, экономистом и социологом, а его идеи сыграли важную роль в истории человечества.

Напомним, Карл Маркс в 2018 году отмечает свое 200-летие. Крупный мыслитель сыграл ключевую роль в становлении коммунистической идеологии. Его идеи были приняты на вооружения большевиками и их лидером Владимиром Лениным, что позволило им осуществить революцию в 1917 году.

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