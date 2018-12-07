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МИД РФ: Москва обеспокоена ростом напряженности на пространстве ОБСЕ

Политика

Российская делегация на конкретных примерах выразила обеспокоенность нездоровой ситуацией на пространстве ОБСЕ

МИД РФ: Москва обеспокоена ростом напряженности на пространстве ОБСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Милан, Италия, 7 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  В ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) российская сторона выразила свою обеспокоенность ростом напряженности на пространстве региональной организации. Об этом заявил 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции российский министр иностранных дел подчеркнул, что российская делегация «на конкретных примерах» выразила обеспокоенность «нездоровой ситуацией на пространстве ОБСЕ» в связи с ростом военно-политической напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в ходе министерского саммита ОБСЕ глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Милане переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. На двусторонних переговорах Лавров и Маас обсудили в том числе неудавшуюся украинскую провокацию в Керченском проливе.

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