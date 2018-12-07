МИД РФ: Москва обеспокоена ростом напряженности на пространстве ОБСЕ

Милан, Италия, , 14:06 — REGNUM В ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) российская сторона выразила свою обеспокоенность ростом напряженности на пространстве региональной организации. Об этом заявил 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции российский министр иностранных дел подчеркнул, что российская делегация «на конкретных примерах» выразила обеспокоенность «нездоровой ситуацией на пространстве ОБСЕ» в связи с ростом военно-политической напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в ходе министерского саммита ОБСЕ глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Милане переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. На двусторонних переговорах Лавров и Маас обсудили в том числе неудавшуюся украинскую провокацию в Керченском проливе.

Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД ФРГ украинскую провокацию в Керченском проливе