«Единая Россия» расширяет кадровый проект «ПолитСтартап»

Москва, , 14:01 — REGNUM Проект «Единой России» «ПолитСтартап» охватит 30 регионов, где пройдут выборы в заксобрания и административные центры

В 2019 году он охватит 30 регионов, где пройдут выборы в законодательные собрания и гордумы административных центров. С таким заявлением на площадке «Обновление» в рамках первого дня XVIII Съезда партии выступила депутат Государственной Думы, координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова.

«ПолитСтартап» зарекомендовал себя успешным кадровым проектом, в 2018 году в нем приняло участие более 1600 человек. И по результатам Единого дня голосования каждый шестой молодой кандидат от Партии стал депутатом», — напомнила Алена Аршинова.

В следующем году, отметил она, охват кадрового проекта будет расширен. «ПолиСтартап» будет запущен в 30 регионах, где в сентябре запланированы выборы в административные центры и законодательные собрания», — заявила она, напомнив, что в 2018 году в пилотном режиме «ПолитСтартап» работал в 24 регионах.

По ее словам, о продолжении работы проекта неоднократно спрашивали представители региональных отделений партии.

«Есть запрос на омоложение партийных кадров, на вовлечение большего числа активных молодых людей с ярко выраженной гражданской позицией в работу первичных и местных отделений «Единой России». И мы предлагаем расширить работу «ПолитСтартапа» не только с точки зрения охвата регионов, но и усовершенствовать ее», — пояснила Алена Аршинова.

По словам депутата, пилотная практика проведения «ПолиСтартапа» на выборах в местные органы самоуправления, опробованная в 2018 году в Тверской области, будет предложена к тиражированию другими регионами.

«Участники смогут формировать команды: молодые кандидаты объединятся с политтехнологами и будут проводить избирательные кампании под руководством наставников. Кроме того, будет возможность рейтингования как отдельных участников, так и команд», — заключила депутат.

Напомним, XVIII Съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов Программы Партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок — «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».