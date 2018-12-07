Кабул, , 14:00 — REGNUM В Афганистане спустя семь недель после парламентских выборов возник спор вокруг более одного миллиона голосов избирателей. Независимая комиссия по жалобам (IECC) объявила недействительными все голоса, поданные на октябрьских выборах в провинции Кабул.

Комиссия в обоснование своего решения сослалась на подтасовку результатов и на неудовлетворительную организацию процедуры голосования в этой провинции. Тем не менее, Избирком Афганистана отверг требование IECC, назвав его «эмоциональным, нереалистичным и политически мотивированным». Глава избиркома Абдул Бади Саяд также назвал это решение поспешным, поскольку, по его словам, «комиссия объявила результаты голосования недействительными еще до обнародования предварительных итогов выборов по провинции Кабул».

Отметим, что действительно Избирком только на будущей неделе огласит предварительные итоги голосования по остальным 13 провинциям, результаты по которым еще не опубликованы. Отметим, что, согласно афганскому закону о выборах, аннулирование комиссией по жалобам итогов голосования в одном из округов ведет к перевыборам, которые должны быть проведены в течение недели. Но организация по наблюдению за выборами FEFA считает это практически невозможным в провинции Кабул — крупнейшем избирательном округе Афганистана.

По официальным данным, в октябре на парламентских выборах в Афганистан приняли участие около 8 миллионов человек. Это значительное число тех, кто не испугался — невзирая на обещанные акты насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хаотическую организацию голосования. Но даже в столице страны Кабуле, где самый высокий уровень безопасности, власти не могли предотвратить нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Что касается союзников афганского правительства, то это выглядит скорее мрачно. Не далее как 12 октября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встречался с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — без участия афганских властей. Конечно, США понимают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) торпедируют демократическое развитие страны. Тем не менее, Вашингтон готов смириться с этим.

В целом же FEFA полагает, что более реалистично было бы проводить перевыборы в парламент одновременно с выборами президента в апреле 2019 года. Однако в Афганистане в последнее время все чаще раздаются призывы к отсрочке президентских выборов, чтобы не ставить под угрозу возможность мирных переговоров с с радикальным исламским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущем борьбу против правительства в Кабуле.