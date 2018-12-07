Президент Мексики поручил расследовать незаконную деятельность Odebrecht

Мехико, , 13:52 — REGNUM 6 декабря новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил провести масштабное расследование предполагаемой коррупции, связанной с деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht, передает канал TeleSur.

Ранее Высшей счетной палатой Мексики были выявлены незаконные переводы денег мексиканской нефтяной компанией Pemex на счета Odebrecht в период между 2012 и 2016 годами. Сумма переводов превысила $46 млн.

Президент подчеркнул, что ждет доказательств предполагаемой вины бывшего руководителя Pemex Эмилио Лосойи, прежде чем будут предприняты необходимые судебные меры.

Напомним, бразильская компания Odebrecht состояла в коррупционных связях с представителями правительств и политической элиты многих государств Латинской Америки. Так, крупное расследование «Лава-жату» стоило свободы бывшему президенту Бразилии Луле да Силве.