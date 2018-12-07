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Журналистов не подпустили к новому главе свердловского облизбиркома

Политика

После напутственных призывов члена ЦИК Валерия Гальченко к открытости задать вопросы новому председателю представители СМИ не смогли

Екатеринбург, 7 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Журналисты 7 декабря не смогли задать вопросы избранному председателю свердловского облизбиркома Владимиру Русинову. Представителям СМИ некоторое время не давали выйти из зала до тех пор, пока он не отойдёт на безопасное расстояние, сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл после избрания нового председателя облизбиркома. Член Центральной избирательной комиссии Валерий Гальченко поздравил Русинова с новой должностью и призвал к открытости. После этого председатель и его спутники покинули зал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нового председателя облизбирком обрёл сегодня, 7 декабря. Ранее эту должность занимал Валерий Чайников.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый глава свердловского облизбиркома

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