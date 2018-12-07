В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева

Москва, , 13:43 — REGNUM В Кремле не могут оценивать решение суда, арестовавшего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток за организацию незаконной акции. При этом в администрации президента рассчитывают на беспристрастное рассмотрение этого дела. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У нас нет сомнений, что так и произойдет», — заявил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря лидера движения «За права человека» Льва Пономарёву признали виновным в организации несанкционированной акции, прошедшей 28 октября на Лубянской площади в Москве, участники которой выступили в поддержку фигурантов уголовного дела «Нового величия». Решение 5 декабря вынес тверской суд Москвы, назначив активисту 25 суток ареста.

Напомним, активистов движения «Новое величие» обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. В марте 2018 года шестеро фигурантов уголовного дела были заключены под стражу, ещё четверо — помещены под домашний арест.