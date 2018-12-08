Замкнутый круг киргизской экономики: чего не хватает республике?

Бишкек, , 11:26 — REGNUM Решения по ряду экономических проектов в Киргизии были заморожены на период обострения политической борьбы — проектное сопровождение очень персонифицировано. Каково сейчас экономическое и политическое положение Киргизии, обсуждает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин с редактором ИА REGNUM Григорием Михайловым.

«Пауза по проектам, которая идет в связи с перестройкой властного кадрового поля, притормаживает развитие Киргизии. Мне кажется, это больше системная проблема», — полагает Грозин.

Эксперт выделяет ряд черт сложившейся ситуации, среди которых — кадровая суета, ведь если в среднем премьер-министр занимает должность меньше года, это сильно влияет на эффективность и скорость принимаемых решений. Пример — строительство железной дороги из Китая в Узбекистан через Киргизию: министр ушел, за ним ушла его команда, а преемник даже не знает, какие соглашения заключал предшественник. Все приходится делать заново, заново подписывать, проверять и переговариваться — и далее по кругу.

Еще один аспект — «отсутствие персональной ответственности за принимаемые решения», именно личной, а не ведомственной:

«Этого не хватает. Особенно на фоне некоторых политических кризисов, когда систему парализует, и она становится еще более неповоротливой, чем обычно. Это не проблема вчерашнего дня. Так было и при первом президенте Аскаре Акаеве, и при Курманбеке Бакиеве, и продолжилось при Алмазбеке Атамбаеве, что бы он там ни рассказывал про то, как поднял страну с колен».

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