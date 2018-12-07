НАТО признаёт свою слабость перед Россией: Радио REGNUM

Москва, 7 декабря 2018, 14:00 — REGNUM
- Российские средства радиоэлектронной борьбы беспокоят НАТО;
- Ситуация с ДРСМД беспокоит Японию;
- В Эстонии настаивают на отмене образования на русском языке;
- В Свердловской области назначен новый глава облизбиркома;
- Уроки истории для школьников Приамурья вызывают вопросы.
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