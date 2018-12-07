Глава МИД КНДР подтвердил приверженность денуклеаризации полуострова

Пхеньян, , 13:45 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йон Хо во время встречи со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 7 декабря Reuters.

Приверженность Северной Кореи делу денуклеаризации, а также сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове, осталось прежней, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНДР.

Дипломат также добавил, что надеется построить с США отношения на основе взаимного доверия и двигаться в одном направлении.

Напомним, Китай является важным экономическим и политическим партнером Северной Кореи, однако Пекин также негативно высказывается о ядерной программе Пхеньяна.

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