Япония и Россия: не пора ли отказаться от эвфемизмов?

Анатолий Кошкин, , 13:29 — REGNUM

ТАСС сообщает, что министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о том, что мирный договор Японии с Россией «должен четко отражать мысли японской стороны».

Дабы исключить недомолвки приведем высказывание министра дословно, как его цитирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK: «Я хочу, чтобы это был мирный договор, который четко отражал бы мысли японской стороны. Японо-российские переговоры [по мирному договору] — это переговоры двух стран с разными позициями. Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить [договор], преодолев различные трудности».

А вот как раз «четкого отражения мысли японской стороны» г-н Коно, как он делает в последнее время, избегает. А состоит эта «мысль», на наш взгляд, в не имеющих юридического основания произвольных требованиях японского правительства «вернуть» вопреки документам военного и послевоенного периодов законно вошедшие в состав СССР/России острова южной части Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и островной группы, именуемой в Японии Хабомаи. Кстати, островов со второй половины XVIII века официально входивших в состав Российской Империи, а затем переходивших «из рук в руки».

По собственному опыту знаю, что подобные используемые японской дипломатией «эвфемизмы» вводят в заблуждение как японских, так и российских граждан. Не честнее ли господам из японского правительства прямо на весь мир заявить то, что они в действительности «мыслят». А именно, что Токио не пойдет на подписание мирного договора без согласия российского руководства признать суверенитет Японии на все указанные острова. И при такой постановке, что это за «приемлемые для обеих сторон соглашения»? А если, паче чаяния, японский премьер-министр С. Абэ, поставивший на кон свою политическую карьеру ради «решения территориальной проблемы», склоняется к какому-либо «компромиссному решению», то пусть скажет об этом, как смелый политик, не страшащийся своих оппонентов и политических соперников. А то, право, все это уже начинает напоминать детскую игру «черное и белое не берите, да и нет, не говорите».